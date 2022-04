Nach Gewaltvorwürfen: Polizei mit Statement zu United-Profi Greenwood

Mason Greenwood war vier Tage in Gewahrsam © AFP/SID/PAUL ELLIS

Das teilte die Polizei Manchester am Freitag mit. Greenwood, Profi von Manchester United, war im Januar wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Morddrohungen festgenommen worden, nach vier Tagen in Gewahrsam kam er gegen Kaution frei. Diese wäre am Samstag ausgelaufen.