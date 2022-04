Anzeige

Klopp nach Vertragsverlängerung: Hatte wirklich Glück bisher Klopp: „Fühlt sich absolut gut an“

Klopps Verlängerung ein Fehler? "Braucht neuen Impuls"

SID

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2026 in den höchsten Tönen über seinen Arbeitgeber gesprochen.

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Premier-League-Klub FC Liverpool hat im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2026 in den höchsten Tönen über seinen Arbeitgeber gesprochen.

„Ich könnte nicht höher schätzen, was hier in den vergangenen Jahren passiert ist“, sagte der 54-Jährige in einem Interview, das der Verein am Freitag veröffentlichte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Anzeige

"Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal einen Ort finde, an dem ich mich so willkommen und nützlich fühle", betonte Klopp und sprach von einer einfachen Entscheidung: "Es fühlt sich absolut gut an, ein Red zu sein."

Großen Anteil am Sinneswandel des Meister-Coaches von 2020, der ursprünglich nur bis 2024 in Liverpool hatte bleiben wollen, habe seine Frau: "Es war eigentlich eine private Abmachung. Aber dann saßen wir am Küchentisch, und Ulla sagte: Ich sehe uns die Stadt 2024 nicht verlassen." Bereits bei der Verkündung am Donnerstag hatte Klopp den Schritt ähnlich begründet: "Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt."

Klopp: Habe wirklich Glück bisher

Für Klopp, der die Mannschaft im Oktober 2015 übernommen hatte, wären es bei Auslaufen des Vertrages fast elf Jahre als Teammanager der Liverpooler. "Es wird definitiv die längste Zeit für mich in einem Fußballverein sein", sagte er. "Das macht mich wirklich stolz."