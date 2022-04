Curling-WM: Deutschland zieht ins Halbfinale ein

Deutschlands Curling-Duo hat im Mixed-Wettbewerb der Weltmeisterschaften in Genf das Halbfinale erreicht.

