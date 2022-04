NFL: Rams-Coach McVay lacht beim Draft über Patriots-Pick Cole Strange

Die New England Patriots wählen beim NFL-Draft ein überraschendes Talent an der 29. Position. Über diesen Pick machen sich die Los Angeles Rams lustig.

NFL-Champion Los Angeles Rams hat beim Draft über die New England Patriots gelacht.

Die Patriots um Trainer-Legende Bill Belichick durften an der 29. Position ein Talent aus dem College wählen und entschieden sich für Cole Strange, der sowohl Guard als auch Center spielen kann. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Auf Instagram tauchte ein Video auf, in dem er laut lachte und sagte: „Wir verschwenden für so einen Pick unsere Zeit. Wir dachten, der geht vielleicht an 104 raus.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)