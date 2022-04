Premier League: Tuchel kritisiert Werner und Havertz bei Chelsea: "Hoffentlich zeigt er eine Reaktion"

Thomas Tuchel hat sich mit kritischen Worten zu den beiden deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner geäußert. Das Duo sei beim Remis des FC Chelsea gegen Manchester United (1:1) nicht in Topform aufgetreten.

„Ja, wir hatte einige Chancen und die beiden haben ihre maximale Leistung heute nicht erreicht. Wenn sie es getan hätten, wären wir heute als Gewinner rausgegangen“, sagte der Coach der Blues nach dem Spiel am Donnerstag bei Sky Sports . (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Allerdings schlug Tuchel auch versöhnliche Töne an - er weiß, was er an dem hochbegabten DFB-Star hat. „Die Jungs vorne drin sind noch jung und wir werden nicht mit dem Finger auf sie zeigen, weil sie zuletzt vor dem Tor sehr ruhig und sehr effizient waren.“ Gegen Southampton und Real Madrid sei man den Chancen sehr präzise umgegangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)