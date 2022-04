Ball des Sports ab 2023 wieder in der Frankfurter Festhalle

Frankfurt am Main (SID) - Der Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe zieht im kommenden Jahr von Wiesbaden nach Frankfurt um. Ab 2023 findet die Benefizveranstaltung in der Festhalle der Messe statt. In diesem Sommer (16. Juli) steigt der 51. Ball des Sports zum letzten Mal im Wiesbadener RheinMain CongressCenter, das Event war pandemiebedingt vom traditionellen Termin im Februar verlegt worden.