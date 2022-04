Europa League: "Wahnsinn" - so war es im Hexenkessel bei West Ham - Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat vor dem Europa-League-Halbfinale in London stimmungstechnisch wie gewohnt Akzente gesetzt. Doch West Ham United war nicht nur auf dem Platz ein starker Gegner. SPORT1-Reporter Christopher Michel schildert seine Eindrücke.

Die Profis bedankten sich beim mitgereisten Anhang, sie klatschten mit der vordersten Reihe ab, zudem flogen einige Trikots in die Kurve. Die aus den Boxen so laut dröhnende Musik verhinderte das Aufkommen einer besonderen Atmosphäre. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Stattdessen ermahnte die Sicherheitssprecherin: „Liebe Eintracht-Fans, bleiben Sie bitte noch im Block. Wenn Sie auf die Toilette müssen, geht das nur in Begleitung eines Ordners oder Polizisten.“

Ohrenbetäubender Lärm: Beide Teams sind heiß auf die Europa League

Die Reise nach London, das war den Fans und Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt schon vor Betreten des Fliegers klar, würde nicht mit der nach Barcelona zu vergleichen sein. Während der Trip an das Mittelmeer einem Urlaubsaufenthalt gleichkam, wartete mit West Ham United diesmal ein Gegner, der ähnlich heiß auf den Gewinn der Europa League ist.

Im pickepackevollen London-Stadium war die Stimmung unter den 60.000 Besuchern deshalb auch von Minute eins an aufgeheizt. Der Lärm? Ohrenbetäubend auf beiden Seiten, eine normale Konversation war teilweise nicht ohne Erhebung der Stimme machbar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Die Eintracht-Fans sorgten schon weit vor Anpfiff für eine erste Provokation, als sie geschlossen am Stadion ankamen und einen gemeinsamen Fan-Marsch, der wenige Kilometer vom Stadion entfernt begann, zelebrierten.

Fanmarsch beeindruckt Fans der „Hammer“

Die Anhängerschaft der „Hammers“ war nicht nur wütend, sondern auch beeindruckt. „Wow, that‘s amazing“ staunten mehrere Fans und zückte ihre Smartphones, um Bilder und Videos von der Menschenmasse, die sich ganz langsam auf das Stadion zubewegten, zu machen. Großen Anteil am geregelten Ablauf hatte die klar auftretenden Polizisten und Ordner, die keinerlei Anzeichen der Aggressivität zeigten. Ihnen gebührt großer Respekt in diesen hitzigen Stunden.

Andere Widerstände sorgten für größeren Unmut. West Ham blieb bei den Einlasskontrollen restriktiv. Dass es nicht noch mehr als die offiziell durch das UEFA-Kontingent zugesprochenen 3.000 Frankfurter Zuschauer wurden, lag auch an den klaren Anordnungen der Security.

Sie verlangten nach Ausweisen und wer deutscher Staatsbürger war, durfte auch ohne Eintracht-Fanutensilien nicht in die neutralen Blöcke und musste in Pubs gehen, um die Partie zu sehen.

Eintracht- und West-Ham-Fans mit Choreographien

Damit nicht genug. Die Musik im Stadion war übermäßig laut, die Stadionregie tat alles dafür, dass die Hessen nicht zu hören waren. Die Fans von West Ham ließen sich in diesem wichtigen Duell zudem nicht lumpen. Das bordeauxrote Zentrum des Vereinswappens mitsamt der beiden weißen Hämmer wurde von hellblauen Streifen eingerahmt und überdeckte die imposante Haupttribüne. Die Feuerfontänen davor bildeten ebenfalls die überkreuzten Hämmer in kürzesten Abständen ab.

Der komplett – wie zuvor schon in Barcelona - weiß gekleidete Frankfurter Block, der in einen Ober- und Unterrang geteilt war, antwortete mit einem schwarz-weißen Fahnenmeer. Zwei Traditionsklubs – zwei Choreographien. Auch der letzte Zuschauer hatte nun verstanden, worum es ging.

Das kultige Vereinslied von West Ham, „I‘m forever blowing bubbles“, sangen die Fans der „Hammers“ leidenschaftlich und sorgten so für Gänsehautstimmung im weiten Rund. Die Seifenblasen-Maschinen am Seitenrand liefen auch fernab des Songs unentwegt weiter. Will da ein Klub förmlich, dass Träume platzen? Naja...