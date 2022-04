RTL: 5,24 Millionen sehen Frankfurt-Sieg bei West Ham

Der Höhenflug des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League hat RTL erneut eine starke Quote beschert.

Der Höhenflug des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League hat RTL erneut eine starke Quote beschert. Im Schnitt sahen 5,24 Millionen Zuschauer den 2:1-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel beim englischen Traditionsverein West Ham United (Marktanteil: 20,4 Prozent). In der Spitze schalteten bis zu 6,37 Millionen Fans ein.