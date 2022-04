BBL live mit FC Bayern, ALBA Berlin, Ulm, Bonn im Free-TV, Stream

Die BBL geht in die heißeste Phase vor den Playoffs. SPORT1 zeigt diese hochkarätige Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Stream.

Am Freitag steht zur Primetime live ab 20:30 Uhr das Topduell zwischen dem Tabellenfünften ratiopharm ulm und dem Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn auf dem Programm.

Der Ligaprimus reitet auf der Erfolgswelle und hat die vergangenen zehn Partien allesamt gewonnen. Auch das Duell in der Hinrunde ging mit 76:73 knapp an die Bonner. Ob Ulm diese Serie stoppen kann, beantwortet Kommentator Michael Körner.

BBL-Action am 1. Mai live auf SPORT1

Am 34. und letzten Spieltag zeigt SPORT1 am Sonntag, 1. Mai, live ab 15:00 Uhr das Heimspiel von Titelverteidiger ALBA BERLIN gegen die MLP Academics Heidelberg. Der Aufsteiger steht trotz zwischenzeitlich neun Niederlagen in Folge ohne Abstiegssorgen im Mittelfeld der Tabelle, Chancen auf die Playoffs haben die Heidelberger als Tabellen-14. aber nicht mehr.