Boris Becker: Droht das Gefängnis? Strafmaß-Verkündung heute in London

Boris Becker drohen bis zu sieben Jahre Haft

20 Jahre später droht Becker die nächste Verurteilung. Nachdem eine Jury in London Deutschlands größten Tennis-Star in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden hatte, will Richterin Deborah Taylor am Freitag um 11 Uhr (MEZ) das Strafmaß verkünden.