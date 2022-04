NBA: Suns, Philly und Mavs in Runde zwei

Die Phoenix Suns, Dallas Mavericks und Philadelphia 76ers stehen in der zweiten Runde der NBA-Playoffs. In der Nacht zu Freitag gelingt dabei Suns-Superstar Chris Paul etwas Historisches.

Der 36-Jährige blieb im sechsten Spiel der NBA-Playoff-Serie gegen die New Orleans Pelicans makellos und führte dadurch seine Phoenix Suns mit einem 115:109-Erfolg zum Sieg in der Serie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Emotionaler Chris Paul

Somit ziehen die Suns mit dem 4:2-Sieg in der Serie in die nächste Playoff-Runde ein. In dieser kommt es zum Duell mit den Dallas Mavericks.

Mavs drehen das Spiel

Das Team um Luka Doncic zog ebenfalls in der Nacht zu Freitag in die zweite Runde ein. Die Mavs besiegten auswärts die Utah Jazz mit 98:96, was ebenfalls den 4:2-Sieg in der Serie bedeutete.