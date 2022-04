Tedesco hat "keine Angst" vor dem Hexenkessel Ibrox

Trainer Domenico Tedesco von RB Leipzig blickt dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers mit Vorfreude entgegen.

50.000 Fans als Gegner, eine hitzige Atmosphäre - doch keine Furcht: Trainer Domenico Tedesco vom Bundesligisten RB Leipzig blickt dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers mit Vorfreude entgegen.

„Wir haben keine Angst, wir freuen uns darauf. Es ist eine große Freude, in so einem Stadion zu spielen. Das Ibrox ist besonders“, sagte Tedesco nach dem 1:0 (0:0) gegen den schottischen Meister Glasgow Rangers. Schon im Hinspiel in Leipzig hatten rund 7.000 Fans aus Schottland für gute Stimmung gesorgt. Oder für leichte Irritation, aus RB-Sicht.