Mino Raiola schwer krank - was bedeutet das für die Verhandlungen bei Erling Haaland?

Weil Mino Raiola schwer krank ist, könnten auch die Verhandlungen bei Erling Haaland stocken. Das Problem: In seiner Berateragentur hält nur der 54-Jährige alle Fäden in der Hand.

Dass es Raiola schon seit Monaten schlecht geht, ist innerhalb der Branche ein offenes Geheimnis. Bereits am 20. Januar hatten italienische Medien über eine Not-Operation an der Lunge berichtet, die das Büro des Beraters auf SPORT1 -Nachfrage jedoch noch als „Fake News“ bezeichnete. Es habe sich lediglich um eine Routineuntersuchung gehandelt.

„Es sieht nicht gut aus, aber er ist noch nicht gestorben“

Die Gerüchte um Raiolas schlechten Gesundheitszustand hielten sich allerdings hartnäckig. Mehrere Personen aus dem Fußballgeschäft, die sich in regelmäßigem Austausch mit Raiola befinden, erzählten in den vergangenen Wochen immer wieder, dass Raiola gar an einer lebensgefährlichen Krankheit leide. Zwei konkrete SPORT1 -Anfragen im März und im April, ob dies stimme, wollte Raiolas Büro weder dementieren noch bestätigen.

Raiolas Agentur: Ohne ihn geht nichts

Am vergangenen Wochenende erst flog Sommer-Wechselkandidat Haaland, der vor einem vorzeitigen Abgang aus Dortmund steht und sich mit Manchester City und Real Madrid in konkreten Gesprächen befindet, ins Fürstentum.

Das Problem für Haaland und Co.: Raiolas erfolgreiche Agentur One Sarl ist ohne den Boss nur bedingt handlungsfähig, da überwiegend er die Fäden in der Hand hat. „Schauen Sie, ich habe eine kleine, aber feine Agentur, wir sind nur zu fünft hier. Es ist quasi ein Familienbetrieb“, erklärte Raiola, als ihn SPORT1 im Dezember exklusiv in Monaco besuchte. (Raiola im Interview: „Meine Spieler sind alle krank im Kopf“)