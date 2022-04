Frankfurt schlägt West Ham im Halbfinal-Hinspiel

EL: Frankfurt siegt in London © IKIMAGES/IKIMAGES/SID/IAN KINGTON

Ansgar Knauff bereits nach 49 Sekunden und Daichi Kamada (54.) trafen für die international einmal mehr deutlich stärker als in der Liga aufspielenden Hessen, Michail Antonio (21.) erzielte das Tor für die Engländer. Zum Weiterkommen reicht der SGE am kommenden Donnerstag im eigenen Stadion ein Unentschieden.

In einem möglichen Finale könnte es für Frankfurt am 18. Mai in Sevilla zu einem deutschen Duell mit RB Leipzig oder zum Aufeinandertreffen mit den Glasgow Rangers kommen.