Europa League: Angelino erlöst Leipzig spät - knapper Sieg im Halbfinalhinspiel gegen Glasgow Rangers

Der Vizemeister gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen den schottischen Meister Glasgow Rangers mühevoll mit 1:0 (0:0) und ist dem Endspiel am 18. Mai in Sevilla einen wichtigen Schritt nähergekommen. Der Spanier (85.) erlöste die Sachsen nach einem insgesamt enttäuschenden Auftritt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Auch das Double aus Europa League und DFB-Pokal, wo Leipzig in Berlin auf den SC Freiburg trifft, bleibt nun ein realistisches Ziel. Es wären die ersten Titel der jungen Klubgeschichte.

Leipzig tut sich schwer

Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 5. Mai im Ibrox Stadium, wo im Februar die Europapokalsaison von Borussia Dortmund endete. Dann muss sich auch RB der Atmosphäre im Hexenkessel der Rangers stellen. Für einen Vorgeschmack sorgten die mitgereisten Anhänger von der Insel, die ihr Team in der Red-Bull-Arena lautstark unterstützen. Rund 8.000 Fans waren nach Sachsen gereist. Längst nicht alle hatten ein Ticket erstanden.

Leipzig tat sich schwer, Tedescos Final-Ansage („Eines haben wir schon erreicht, jetzt wollen wir das zweite holen“) mit Leben zu füllen. Zwar kontrollierte RB das Geschehen, machte aus dem Plus an Ballbesitz aber viel zu wenig. Gegen die gut sortierten Schotten fehlte trotz der vorhandenen Offensivqualität die Kreativität, in den gegnerischen Strafraum stieß der Bundesligist über das Zentrum kaum vor, Leipzigs Stärken auf den Flügeln kamen zu selten zur Geltung.