Europa League: ARD-Reporter bei Frankfurt-Spiel gegen West Ham von Fans attackiert

Unschöne Szenen auf den Rängen des Olympiastadions in London!

ARD-Reporter nach Treffer von West Ham attackiert

Zu dem Zwischenfall kam es in der ersten Halbzeit, als die Londoner im Europa-League-Halbfinale den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Michail Antonio in der 21. Minute erzielten. Die Hörer bekamen das Geschehen live mit.

„Wir werden hier gerade von hinten attackiert von den englischen Fans. Deswegen waren wir leider kurz weg. Dem Kollegen Tim haben sie gerade mal das Headset runtergeworfen. Also da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen, was wir hier machen“, sagte Hofmeister.

Er fügte an: „Tor für die Engländer auf jeden Fall. Wer es gemacht hat, haben wir gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir zunächst mal darauf achten müssen, dass wir hier tatsächlich ein klein wenig beschützt werden vor den Menschen, die da hinter uns sitzen und mit einer Menge Aggression in Richtung der deutschen Reporter unterwegs sind."