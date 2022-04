Bayern München-Neuzugang Zvonarek ist der jüngste Kapitän im Erstliga-Fußball

Bayern-Neuzugang Lovro Zvonarek ist am vergangenen Wochenende zum jüngsten Kapitän in der Geschichte des Erstliga-Fußballs geworden. Mit nur 16 Jahren führte der junge Kroate sein Team aufs Feld.

Bayern Münchens Neuzugang Lovro Zvonarek hat sich am vergangenen Wochenende in die Geschichtsbücher des Fußballs eingetragen.

Der Kroate ist mit 16 Jahren, elf Monaten und 16 Tagen der jüngsten Kapitän, der jemals eine Erstliga-Mannschaft anführte. In der Partie zwischen seinem derzeitigen Team Slaven Belupo Koprivnica und Hajduk Split (0:0) trug der offensive Mittelfeldspieler die Kapitänsbinde.

„Lovro war im Frühjahr bei uns am Campus zum Probetraining. Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Homepage der Münchner. Die Ablöse soll 1,8 Millionen Euro betragen haben.

Der offensive Mittelfeldspieler wird sich ab der Saison 2022/23 der zweiten Mannschaft der Münchner anschließen. „Der FC Bayern ist einer der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Hier in Zukunft spielen und dieses Trikot tragen zu können, erfüllt mich mit Stolz. Und es spornt mich zusätzlich an, jeden Tag hart an mir zu arbeiten“, meinte Zvonarek.