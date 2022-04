Premier League: Scholes mit harter Pogba-Kritik - "Hat nichts gelernt"

Wer schnappt sich Mbappé, Suárez & Co.?

Nun hat ManUnited-Legende Paul Scholes mit dem Mittelfeldspieler, der nie richtig überzeugen konnte, abgerechnet. „Ich war dabei, als er ein Kind war, und dieser Junge hat absolut alles, was man sich von einem Fußballer und Mittelfeldspieler wünscht. Sein Körperbau, er kann rennen“, erklärte Scholes in der englischen Radiosendung TalkSPORT Breakfast .

Gleichzeitig nimmt ihn der ehemalige Mittelfeldmotor der „Red Devils“ aber auch in Schutz. „Die Leute sehen ihn in einem falschen Licht. Er ist ein netter Junge, er will arbeiten und lernen. Ich hoffe, dass er weitermacht und sich wirklich gut schlägt. Wir alle wissen, dass er die Fähigkeit und das Talent hat, Weltklasse zu sein“, erläuterte er.