Europa League LIVE: West Ham United - Eintracht Frankfurt im TV, Stream und Ticker

Sevilla, Barcelona, London und dann doch bitte noch einmal Sevilla - so die Wunsch-Flugroute der „Euro-Adler“: Die europäische Traumreise von Eintracht Frankfurt soll erst dort enden, wo sie so verheißungsvoll begonnen hat.

So können Sie West Ham - Frankfurt live im TV & Stream verfolgen:

West Ham United - Eintracht Frankfurt: Alle Infos:

Europa League: West Ham United - Eintracht Frankfurt

Am 18. Mai könnten die Hessen 42 Jahre nach ihrem Triumph im UEFA Cup im Stadion von Rekordsieger FC Sevilla mal wieder nach einer europäischen Trophäe greifen, den Grundstein gilt es im Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) im Londoner Olympiastadion zu legen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Man sei „längst in den Playoffs, nun geht‘s in die Finals“, spornte Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft an. Und die Hoffnung auf eine gute Ausgangslage für das Heimspiel am 5. Mai kommt nicht von ungefähr.