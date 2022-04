Rad: Hayter gewinnt zweite Etappe der Tour de Romandie - Arndt auf Platz sieben

Radprofi Ethan Hayter präsentiert sich bei der 75. Tour de Romandie weiter in starker Verfassung.

Der Brite vom Team Ineos Grenadiers gewann nach dem Prolog auch die zweite Etappe mit Start und Ziel in Echallens. Bester deutscher Fahrer im Massensprint nach 168,2 km war Nikias Arndt (Buchholz/DSM) auf Platz sieben.

Die Führung in der Gesamtwertung behauptete der Australier Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Am Samstag und Sonntag fällt dann in den Bergen die Entscheidung um den Gesamtsieg.