Basketball, BBL: Hamburg-Talent Hollatz erneut Nachwuchsspieler des Jahres

Große Ehre für Justus Hollatz: Der Point Guard der Hamburg Towers gewinnt erneut den Preis des besten Nachwuchsspielers in Folge.

Justus Hollatz ist zum zweiten Mal in Folge zum besten deutschen Nachwuchsspieler (U22) der easyCredit BBL gewählt worden. ( Service: Ergebnisse der BBL )

Hollatz stellt Assist-Rekord auf

In seinem dritten BBL-Jahr kommt Hollatz auf bisher 28 Saisonspiele. Im März stellte der Nationalspieler mit 15 Assists gegen die MLP Academics Heidelberg einen Rekordwert eines deutschen Spielers auf.

Der gebürtige Hamburger peilt den Sprung in die NBA an und hat sich zum diesjährigen Draft angemeldet. Die Talenteziehung der nordamerikanischen Profiliga findet am 23. Juni statt.