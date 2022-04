Bundesliga: Thuram droht Saisonaus - Gladbachs Stürmer frühestens am letzten Spieltag fit

Für Marcus Thuram könnte die Saison bereits gelaufen sein. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach laboriert an muskulären Problemen.

Der Franzose trainiert wegen muskulärer Probleme weiter individuell und wird frühestens am letzten Spieltag wieder zum Einsatz kommen. „Wir hoffen, dass er es vor dem Hoffenheim-Spiel noch schafft, wieder in den Kader zu kommen“, sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag.