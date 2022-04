Klopp-Verlängerung in Liverpool bahnt sich an

Jürgen Klopp wohl vor Verlängerung in Liverpool © AFP/SID/OLI SCARFF

Beim FC Liverpool bahnt sich eine Vertragsverlängerung von Teammanager Jürgen Klopp an.

Beim FC Liverpool bahnt sich eine Vertragsverlängerung von Teammanager Jürgen Klopp an. Nach Informationen des Portals The Athletic hat der 54-Jährige bei den Reds bereits bis 2026 unterschrieben, sein bisheriger Vertrag lief bis 2024. Klopps Berater war für den SID am Donnerstag nicht zu erreichen.