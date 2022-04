Tennis: Alexander Zverev bei Blamage "bodenlos" - kracht es mit Trainer Bruguera?

Zverev blamiert sich gegen 18-Jährigen

Mit feucht schimmernden Augen versuchte er zu erklären, was er nicht erklären konnte: „Bodenlos“ habe er gespielt, so schlecht wie seit „fünf, sechs, sieben Jahren nicht“ - der Olympiasieger glich einem ganzen Haufen Elend. (NEWS: Alles zum Tennis)

Nach Debakel stehen French Open vor der Tür

Zverev reist nun weiter zum Masters in Madrid (ab 1. Mai) - dort hat er schon zweimal gewonnen, dort fühlt er sich wohl, aber derlei hat er auch vor München gesagt. Danach folgen das Masters in Rom (ab 8. Mai) - und eben Roland Garros. Große Aufgaben. (DATEN: Die Tennis-Weltrangliste der ATP)

In München aber lief es bei aller guten Laune schon im Training nicht so wie gewünscht. Er habe, bekannte Zverev niedergeschlagen, „schon in den letzten Tagen nicht so richtig meinen Rhythmus gefunden“.