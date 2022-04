Mino Raiola: Falschmeldungen über Tod! Raiola reagiert auf Meldungen bei Twitter

Mino Raiolas Zustand kritisch - Arzt „empört über Pseudo-Journalisten“

Raiola befindet sich nach SPORT1-Informationen seit Wochen in kritischem gesundheitlichen Zustand und hält sich derzeit im San Raffaele Krankenhaus in Mailand auf. Anfang Januar war Raiola in die Klinik eingeliefert worden, in der Folge musste er sich einer Operation unterziehen. Schon damals war über seinen Tod spekuliert worden.