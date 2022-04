La Liga: FC Barcelona verlässt Camp Nou und zieht in Olympiastadion um

Der FC Barcelona muss in der übernächsten Saison umziehen. Das Camp Nou wird umgebaut - so sieht der Plan des spanischen Topteams aus.

Wie Barcelona am Donnerstag weiter mitteilte, sollen die Arbeiten an der Spielstätte bereits mit Ende der laufenden Saison beginnen, von der Stadt gab es grünes Licht.

Darum wird erst nächstes Jahr umgezogen

Erst in der Saison 2023/24 muss also umgezogen werden, bis dahin kann das Camp Nou noch voll ausgelastet werden. Wenn es dann in rund einem Jahr soweit ist, wird Barca ins Lluís Companys Stadium in Montjuïc, das alte Olympiastadion, umziehen.