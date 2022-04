Premier League: Bei Jürgen Klopp und Liverpool deutet sich eine spektakuläre Wende an

"Zentrale Fakotren!" Was Nagelsmann von Klopp lernen kann

Bis vor kurzem sah es so aus, als ob Jürgen Klopp nach seinem Vertragsende 2024 eine Pause einlegen würde. Nun bahnt sich aber eine Wende an.

Der aktuelle Vertrag von Jürgen Klopp beim FC Liverpool ist noch bis 2024 gültig - und bis vor Kurzem ging man davon aus, dass der deutsche Erfolgstrainer spätestens in zwei Jahren bei den Reds auch aufhört.

Doch Pläne ändern sich im bekanntlich schnelllebigen Fußball-Geschäft immer wieder. Und auch bei Klopp deutet sich nun eine spektakuläre Wende an. Wie unter anderem die seriöse Tageszeitung The Guardian berichtet, hat Liverpools Eigentümer, die Fenway Sports Group, die Gespräche für eine möglichen Vertragsverhandlung bereits eröffnet.

FSG-Präsident Mike Gordon traf sich dem Bericht zufolge am Mittwoch an der Anfield Road - wo Liverpool mit dem 2:0 Hinspiel-Erfolg gegen Villarreal einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Endspiel gemacht hat - mit Marc Kosicke, Klopps langjährigem Vertrauten und Berater.