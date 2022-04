Prop Bets verrückte Wetten Pokerprofis

Mit Einsätzen allein am Pokertisch ist es für manche Pokerprofis nicht getan. Kuriose Wetten um hohe Einsätze, sogenannte Prop Bets, sind in der Pokerszene weit verbreitet und sorgen immer wieder für Schlagzeilen.

Haben Sie schon mal versucht, sich nur mit Ausfallschritten fortzubewegen? Was anfangs wie ein lustiger Monty-Python-Spaß klingt, kann sich im Laufe eines Tages zu echtem körperlichen Stress entwickeln.

US-Profi Antonio Esfandiari schlug 2016 in die Wette mit Millionär und Pokerspieler Bill Perkins ein. Wettfreak Perkins bot einen Einsatz von $50.000, wenn Esfandiari sich bei einem großen Pokerturnier über 48 Stunden ausschließlich mit Ausfallschritten fortbewegen würde.

Nach einigen Stunden hatte Esfandiari dermaßen Muskelkater, dass er es nicht mal bis zur Toilette schaffte. Heimlich versuchte er, sich am Pokertisch in eine Wasserflasche zu entleeren. Der Versuch flog auf und die Story landete bei CNN…. Esfandiari (@magicantonio) gewann die Wette, entschuldigte sich für die Sauerei am Tisch und spendete die $50.000.