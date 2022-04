Champions League: "Das beste Liverpool, das es je gab" - die Pressestimmen zu FC Liverpool - FC Villarreal

Der FC Liverpool wurde seiner großen Favoritenrolle gerecht und besiegte am Mittwochabend im Halbfinale Bayern-Schreck FC Villarreal mit 2:0. (REPORT: Der „unantastbare“ Thiago)

Mit einer dominanten Vorstellung, die für Bewunderung sorgte, ließen sie nie Zweifel an dem Sieg aufkommen. Mit diesem Erfolg können sie ruhigen Gewissens am nächsten Dienstag ins Rückspiel gehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Die beste Liverpooler Mannschaft, die ich je gesehen habe“

Ausgerechnet Rio Ferdinand, der ehemalige Kapitän des Erzrivalen Manchester United, zeigte sich im Anschluss von der Leistung Liverpools tief beeindruckt: „Dies ist die beste Liverpooler Mannschaft, die ich je gesehen habe. Sie sind unerbittlich, mit und ohne Ball“, sagte er am Mikrofon von BT Sports . „Es ist die Art und Weise, wie sie Teams unter Druck setzen, die Energie, der Einsatz, man staunt darüber.“

Die Liverpool-Legende Michael Owen adelte das Team von Jürgen Klopp ebenfalls: „Das war totale Dominanz. Es ist das beste Team, das ich je in einem roten Trikot gesehen habe. Villarreal muss denken: ‚Was hat uns getroffen?‘ Es ist unmöglich, dieses unglaubliche Pressing aufzuhalten, es ist unerbittlich“, schwärmte er bei BT Sport von seinem ehemaligen Verein.

Und Owen dachte sogar schon einen Schritt weiter und sprach Liverpools Chance auf vier Titel in dieser Saison an: „Stell‘ dir das Quadruple vor - es ist eigentlich unmöglich. Aber jetzt denkst du: Es kann passieren.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Presse huldigt Jürgen Klopps Team

Gary Lineker äußerte sich über die Gala der Red in seiner gewohnten Manier: „Der @LFC ist eine so gute Mannschaft, dass sie knifflige Begegnungen ziemlich einfach aussehen lassen“, schrieb der ehemalige englische Nationalspieler auf Twitter.

England

Sun: Die Reds stehen mit einem Fuß im Finale! Liverpool hat seinen dritten Einzug ins Finale in fünf Jahren praktisch besiegelt - und sie werden sicherlich am 28. Mai in Paris sein, um entweder auf Manchester City oder Real Madrid zu treffen.