Bundesliga, FC Bayern: Robert Lewandowski sollte demütiger sein - Kommentar von Pit Gottschalk

Robert Lewandowski sollte demütiger sein und wertschätzen, was er beim FC Bayern hat - Kommentar von Pit Gottschalk

Der Kader von Bayern München verzeichnet bei transfermarkt.de einen Marktwert von insgesamt 804,5 Mio. Euro. Davon beansprucht Robert Lewandowski einen Anteil von 50 Mio. Euro. Also 6,2 Prozent.

In der Liste der wertvollsten Bayern-Spieler liegen sieben Kollegen zum Teil deutlich vor dem Rekord-Stürmer - von Joshua Kimmich (85 Mio. Euro) bis Jamal Musiala (55 Mio. Euro). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Lewys Perspektive ist in Corona-Zeiten begrenzt

Sein Alter von 33 Jahren drückt den Marktpreis, weil die Nachfrage bei einem Fußball-Profi, der in die Jahre kommt, immer schwindet. Seine Perspektive ist begrenzt.

Lewandowski darf sich glücklich schätzen, dass seine Tore im Hier und Jetzt (diese Saison 33 Stück in der Bundesliga) in Gold aufgewogen werden, sogar in Pandemie-Zeiten.