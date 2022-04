NFL: Bernhard Raimann - wird dieser Österreicher zur Draft-Sensation?

Vor dem NFL-Draft 2022 fällt immer wieder ein Name: Bernhard Raimann. Dem Österreicher wird sogar zugetraut, in der ersten Runde gezogen zu werden. Es wäre ein historischer Moment.

Immerhin könnte Bernhard Raimann für einen historischen Sportmoment in der Alpenrepublik sorgen. Der 24-Jährige wäre der erste Österreicher überhaupt, der über den Draft den Sprung in die beste Football-Liga der Welt schaffen würde.

Und die Chancen stehen gut, dass in Österreich schon in der Nacht auf Freitag gejubelt werden kann. Denn dann steigt in Paradise, Nevada die erste Runde des Draft. Dem Left Tackle wird von Experten zugetraut, spät in Runde 1 oder dann in Runde 2 (in der Nacht auf Samstag) von einem Team ausgewählt zu werden.