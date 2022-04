Volleyball: Berlin feiert "Sieg des Willens"

Bei den Berlin Recycling Volleys ist die Euphorie nach dem Ausgleich in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga groß. "Das war ein Sieg unseres gesamten Teams und des Willens", freute sich Matchwinner Samuel Tuia nach dem 3:1 gegen den VfB Friedrichshafen. "Wir wussten, dass wir kämpfen müssen und uns keinen weiteren Fehler in dieser Serie leisten können."

Nachdem Friedrichshafen die ersten beiden Spiele gewonnen hatte, konnten die BR Volleys durch ein 3:0 am vergangenen Samstag die Entscheidung zunächst vertagen. Beim Stand von 2:2 kommt es nun am Samstag (18.30 Uhr/sportdeutschland.tv und Twitch) in Berlin zum Entscheidungsspiel in der Best-of-Five-Serie des "ewigen Finales".