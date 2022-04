Ex-WWE-Duo Peyton Royce und Billie Kay wendet sich vom Wrestling ab

Ihr Karriere-Höhepunkt war ein großer Sieg und Titelgewinn bei WrestleMania 35 in New York - nun wenden sich die früheren IIconics vom Wrestling ab.

Die beiden Australierinnen verkündeten in einem gemeinsamen Statement, dass sie „ein neues Kapitel in unserem Leben anfangen und nach anderen Karriere-Möglichkeiten Ausschau halten wollen“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Peyton Royce und Billie Kay regiert bei WWE als Champions

Zweite Karriere bei Impact Wrestling statt AEW

Bei Impact gewannen McKay und Lee mit einem Sieg über das Duo Decay auch gleich Titelgold. Anfang März verloren sie die Knockout Tag Team Titles an Madison Rayne und Tenille Dashwood (die frühere Emma bei WWE) , das verlorene Rückmatch bei der Show Rebellion am Wochenende entpuppte sich nun als Abgesang.

McKay und Lee träumen jetzt von Hollywood

In einem via Social Media veröffentlichten Statement bedankten sich Impact und IInspiration gegenseitig für die Zusammenarbeit, nun verfolgen McKay (Kay) und Lee (Royce) andere Träume außerhalb des Wrestlings.

Lee deutete bei Twitter an, eine Schauspielkarriere anzustreben, sie verwies auf ein Posting aus dem vergangenen Jahr, in dem sie davon träumte, „eines Tages die Hauptrolle in einer Rom-Com zu spielen“. Auch in ihrem von fast 2 Millionen Followern abonnierten Instagram-Kanal ist „werdende Schauspielerin“ im Profil vermerkt.