AEW Dynamite: Comeback, Titelwechsel - ehemaliger WWE-Riese vor Debüt AEW lässt mit Überraschungen aufhorchen

Scorpio Sky krönte sich bei AEW Dynamite wieder zum TNT Champion © AEW

Martin Hoffmann

In einer turbulenten Ausgabe von AEW Dynamite gibt ein Comeback und einen Titelwechsel - kommende Woche taucht offenbar ein früherer WWE-Riese auf.

Ein erneuter Titelwechsel, das Comeback eines Ausnahme-Wrestlers und ein sich anbahnender Auftritt eines früheren WWE-Riesen: AEW hat in einer vollgepackten Ausgabe der TV-Show Dynamite einige Überraschungen aus dem Hut gezaubert.

Einen Monat vor dem nächsten Pay Per View Double or Nothing machte der WWE-Konkurrent auch das größte Match der Show in Las Vegas offiziell: Wie erwartet fordert der nach fast acht Jahren Pause in den Ring zurückgekehrte CM Punk World Champion Hangman Page heraus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

CM Punk vs. Hangman Page für Double or Nothing fix

Punk selbst verkündete die Nachricht in Abwesenheit des wegen einer Corona-Infektion aussetzenden Page. Der 43-Jährige war Gastkommentator des sehenswerten Eröffnungskampf zwischen den Tag-Team-Partnern Dax Harwood und Cash Wheeler.

Harwood besiegte seinen FTR-Gefährten und sicherte sich damit ein Ticket für das Owen Hart Foundation Tournament, das bei Double or Nothing gipfeln wird.

Rey Fenix kehrt aus Verletzungspause zurück

Rechtzeitig für die heiße Phase vor der Großveranstaltung zurück ist der zuletzt verletzte Highflyer Rey Fenix: Er überraschte das House of Black um Malakai Black und schloss sich wieder mit seinen Death-Triangle-Partnern Penta Oscuro und Pac zusammen - ein großes „Trios Match“ mit Pay-Per-View-Potenzial deutet sich an.

MJF setzt wohl Ex-WWE-Star Big Cass auf Wardlow an

Bereits kommende Woche scheint ein bekanntes Gesicht erstmals bei AEW in den Ring zu steigen: Im Zuge der Story zwischen MJF und Wardlow, in der MJF jede Woche bezahlte Söldner anheuert, um seinen Ex-Bodyguard auszuschalten, scheint er nun auf eine externe Kraft zurückzugreifen.

Nachdem Muskelpaket Wardlow nach dem Butcher auch Lance Archer besiegte, drohte MJF in einem Backstage-Interview an, nächste Woche jemanden aufzubieten, der „schlauer, stärker und größer“ als Wardlow sei.

Diesen noch vagen Hinweisen folgte ein sehr konkreter: Die Ergänzung „... und das man nicht lernen“ verweist auf den früheren WWE-Hünen Big Cass, der sich nach seiner Entlassung dort zuletzt von schweren Alkoholproblemen erholt zeigte und aktuell als W. Morrissey bei der kleineren Liga Impact Wrestling aktiv ist, dem früheren TNA.

Das von MJF zitierte „You can‘t teach that“ war der Trademark-Satz, mit dem Cass bei WWE von Partner Enzo Amore stets angekündigt wurde (Darum ist Enzo Amore bei WWE unten durch).

Ein weiteres AEW-Debüt, das für kommende Woche angesetzt ist: Deonna Purrazzo, amtierender Damenchampion der von AEW aufgekauften Liga Ring of Honor, wird den Titel kommende Woche gegen Mercedes Martinez verteidigen. Die 2020 aus ihrem WWE-Vertrag entlassene Purrazzo ist ebenfalls hauptsächlich bei Impact aktiv, ROH-Damenchampion wurde sie dort im Januar mit einem Sieg über Rok-C, die sich mittlerweile WWE angeschlossen hat und als Roxanne Perez im NXT-Kader aktiv ist.

Scorpio Sky entthront Sammy Guevara als TNT-Champion

Zum Abschluss der Show gab es nochmal einen eher unerwarteten Titelwechsel: In einem Ladder Match ging der erst frisch von Sammy Guevara gewonnene TNT-Gürtel zurück an Scorpio Sky.

Guevara und Freundin Tay Conti, gegen die sich ein lauter Anteil der AEW-Fans zuletzt mit Buhrufen gewandt hatte, setzten in dem Kampf ihren immer eindeutigeren „Heel Turn“ fort. Eine Einmischung von Conti in das Match war diesmal klar darauf angelegt, die Zuschauer zu ärgern - und Contis Widerpart bejubeln zu lassen: Die jüngst von AEW engagierte Ex-UFC-Kämpferin Paige VanZant neutralisierte Conti und ermöglichte Sky am Ende den Sieg (Dieser frühere WWE-Star trainiert Paige VanZant als Wrestlerin).

Auffälliges Detail bei der Siegesfeier am Ende: Nicht nur Skys aktuelle Kampfgefährten Ethan Page und Dan Lambert jubelten mit, auch sein alter Tag-Team-Partner Frankie Kazarian tauchte auf und klatschte mit ihm ab. Kazarian hatte zu Gunsten von Sky auf ein Titelmatch gegen Guevara verzichtet und dürfte nun der nächste Herausforderer sein.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 27. April 2022:

Owen Hart Foundation Tournament Qualifying Match: Dax Harwood besiegt Cash Wheeler

The Blackpool Combat Club besiegt The Factory

Wardlow besiegt Lance Archer

Philadelphia Street Fight: Serena Deeb besiegt Hikaru Shida

The Undisputed Elite besiegt Brock Anderson, Dante Martin, Lee Johnson & The Varsity Blonds