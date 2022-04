NBA-Playoffs: Bucks nach Blowout weiter - Curry macht für Warriors alles klar

Die Milwaukee Bucks gewinnen souverän Spiel fünf gegen die Chicago Bulls und stehen in der zweiten Runde der NBA-Playoffs, in der ein Deutscher auf sie wartet. Die Golden State Warriors kegeln die Denver Nuggets raus.

Die Milwaukee Bucks haben souverän das fünfte Spiel der Serie gegen die Chicago Bulls gewonnen und stehen damit in der zweiten Runde der NBA-Playoffs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Vor heimischer Kulisse sicherte sich das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo mit einem 116:100 den entscheidenden vierten Sieg in der Serie. Der Grieche war mit 33 Punkten, neun Rebounds und drei Assists Topscorer der Partie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Angeführt von dem „Greek Freak“ setzte sich Milwaukee in der Partie früh ab und führte nach dem ersten Viertel bereits mit 34:18. Giannis hatte zu dem Zeitpunkt schon 15 Punkte auf seinem Konto.

Giannis: „Wussten, was wir zu tun haben“

„Wir wussten nach dem zweiten Spiel, was wir zu tun haben“, sagte Antetokounmpo nach der Partie und ergänzte: „Wir mussten als Team unser Niveau abrufen, auf Kleinigkeiten achten und uns in der Defensive unterstützen.“

Die Celtics warten

Coach Mike Budenholzer war sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben in dieser Saison viel über die Tiefe und Qualität des Kaders gesprochen. Andere Jungs haben ihre Chance bekommen und gut gespielt. Unsere Verteidigung hat sich verbessert und in den letzten drei Spielen stark gespielt.“ Seiner Meinung nach haben der Kader eine enorme Tiefe: „Wir haben ein gutes Team.“

Auf die Bucks wartet in der zweiten Runde die Boston Celtics um den deutschen Daniel Theis sowie Superstar Jayson Tatum. Boston feierte in der ersten Runde einen beeindruckenden 4:0-Erfolg gegen die Brooklyn Nets um Kevin Durant und Kyrie Irving. Das erste Spiel der Serie findet am Sonntag um 19 Uhr statt.