MLB: Max Kepler mit nächster Homerun-Show bei Twins-Sieg gegen Detroit

Catch-Wahnsinn in der MLB: Kepler rettet knapp vor der Mauer

Max Kepler und die Minnesota Twins bauen ihre Siegesserie in der MLB aus. Der deutsche Baseball-Star weiß dabei erneut zu überzeugen.

Das Team des deutschen MLB-Stars setzte sich im sechsten Erfolg in Folge mit 5:0 gegen die Detriot Tigers durch. In der Nacht auf Donnerstag steht das dritte Duell mit der Franchise aus Michigan an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)