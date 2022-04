3. Liga: Hallescher FC – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will Halle gegen Viktoria dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Hallescher FC trennte sich im vorigen Match 0:0 von Borussia Dortmund II. Das letzte Ligaspiel endete für Vikt. Köln mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den SV Meppen. Im Hinspiel strich der FC Viktoria Köln die volle Punktzahl ein und feierte einen 2:0-Erfolg über Halle. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?