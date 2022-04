3. Liga: TSV 1860 München – TSV Havelse (Samstag, 14:00 Uhr)

Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 120 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Stärke des TSV 1860 München liegt in der Offensive – mit insgesamt 60 erzielten Treffern. 1860 verbuchte 15 Siege, elf Unentschieden und neun Niederlagen auf der Habenseite. Zuletzt lief es recht ordentlich für den TSV 1860 München – sieben Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.

Auf des Gegners Platz hat der TSV Havelse noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 13 Zählern unterstreicht. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Tabellenletzten das Problem. Erst 29 Treffer markierte der Gast – kein Team der 3. Liga ist schlechter. Die bisherige Ausbeute von Havelse: sechs Siege, acht Unentschieden und 21 Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für den TSV Havelse in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.