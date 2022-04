Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückfinden. Bei Hertha BSC gab es für den VfB am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Der VfL gewann das letzte Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 5:0 und belegt mit 37 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Gelingt die Wiedergutmachung? Wolfsburg möchte den letzten Auftritt, als man gegen Stuttgart verlor (0:2), vergessen machen.