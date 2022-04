Darts: 12. Spieltag in Dublin mit Price, MvG, Wright und Clayton LIVE im TV und Stream

Daher zählt für den „Iceman“, in der 3Arena in Dublin nur ein Sieg gegen Joe Cullen. Allerdings muss der Engländer selbst auf seine Punkte schauen. Mit 15 Punkten ist die Situation des „Rockstars“ nur bedingt besser.

Gespannt darf man auch sein, mit welchem Song Price seinen Walk-on bestreitet. Am 11. Spieltag in Aberdeen kam er statt zu „Ice Ice Baby“ von Vanilla Ice zu Katy Perrys „Roar“ in die Halle. Allerdings stand kurzfristig auch ‚I‘m Too Sexy‘ von Right Said Fred im Raum.