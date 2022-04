Champions League: FC Liverpool & Klopp nach Villarreal-Doppelschock fast im Finale

Spektakel pur! So irre war City vs. Real

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League besiegten die Reds mit ihrem deutschen Teammanager den FCB-Bezwinger FC Villarreal an der heimischen Anfield Road 2:0 (0:0).

Um zum fünften Mal das Endspiel in der Königsklasse einzuziehen, würde am kommenden Dienstag in Spanien bereits eine knappe Niederlage reichen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)