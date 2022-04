Boxen: Agit Kabayel will Wladimir Klitschko herausfordern

„Sport ist Teil meines Lebens. Es freut mich, dass Tyson Fury gewonnen hat. Wer weiß, ich will hier nichts Großes versprechen, aber wenn ich in guter Form bin und vor allem auch, wenn der Krieg in der Ukraine bald zu einem Ende kommt und unsere Grenzen bestehen, ohne jede Invasion, die aus Russland kommt, dann am Ende: Wer weiß?“