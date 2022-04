Heidenheim holt Ingolstadts Keller

Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Defensivspieler Thomas Keller vom Ligakonkurrenten FC Ingolstadt verpflichtet. Wie der Klub am Mittwochabend mitteilte, erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis 2025. In der laufenden Saison bestritt der ehemalige U20-Nationalspieler für den bereits feststehenden Absteiger 18 Pflichtspiele.