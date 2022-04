Europa League: Frankfurt-Coach Glasner angriffslustig -"Werden in London auf Sieg spielen"

Eintracht Frankfurt will bei West Ham nicht groß taktieren. Trainer Glasner gibt eine klare Marschroute vor.

Bundesligist Eintracht Frankfurt geht angriffslustig in das Auswärtsspiel der Europa League beim englischen Traditionsklub West Ham United. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

„Wir wollen diese Herausforderungen haben. Es wird ein schweres Spiel, es wird unsere bestmögliche Leistung brauchen. Wir werden schon in London voll auf Sieg spielen“, kündigte Trainer Oliver Glasner vor dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag an.