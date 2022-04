DOSB fordert Sport- und Bewegungsgipfel

Ein Festhalten am bisherigen Kurs reiche nicht aus, um die wachsenden bundesweiten Gesundheitsfolgen aufzufangen, ergänzte Holze am Mittwoch in Berlin. "Wir müssen dieses Land mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung wieder in Bewegung versetzen", führte die Kinderärztin aus Schwerin aus: "Wir brauchen einen gemeinsamen Sport- und Bewegungsgipfel. Einberufen durch die Bundesregierung, auf Einladung und unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes. Wir müssen uns gemeinsam an einen Tisch setzen, damit allen Verantwortlichen klar wird: Bewegung geht uns alle an."