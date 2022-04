Formel 1: Nächste Änderung bei Sprintrennen - und gute Nachrichten für Fans

Die Formel 1 nimmt die nächste Veränderung am Sprint-Format vor. Es ist eine von vielen Neuerungen, die in den nächsten Jahren auf die Königsklasse des Motorsports wartet.

Die Formel 1 verändert sich ständig. Mal wird im größeren Rahmen an den Regeln gefeilt, mal im Detail.

Nun sind offenbar die nächsten Neuerungen in die Wege geleitet worden: Die Formel-1-Kommission hat sich am Dienstag bei einem Treffen in London für eine Aufstockung der Sprintrennen ausgesprochen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)