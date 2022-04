Fleche-Wallonne-Sieger Teuns gewinnt erste Romandie-Etappe

Der 30-Jährige vom Team Bahrain Victorious siegte nach 178 km in der Westschweiz im Sprint vor Rohan Dennis. Der Australier (Jumbo-Visma) hatte schon im Prolog Rang zwei belegt, übernahm aber die Führung in der Gesamtwertung.

Schachmann verliert viel Zeit

Schachmann war im Januar an Corona erkrankt. Bei seinem Comeback bei Paris-Nizza Anfang März warf ihn ein Infekt erneut zurück, Schachmann trat bei seiner Titelverteidigung zur vierten Etappe nicht mehr an.

Die zweite Etappe über weitgehend flache 168 km startet und endet am Donnerstag in Echallens. Am Samstag und Sonntag fällt dann in den Bergen die Entscheidung um den Gesamtsieg.