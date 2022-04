Götz über DTM-Rookie Loeb: „Wie Schumacher und Rossi“

Auch die restlichen DTM-Starter haben großen Respekt vor dem neunmaligen Rallye-Weltmeister, der in den ersten beiden Saisonrennen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr/ProSieben) im Ferrari 488 des Teams Red Bull AlphaTauri AF Corse an den Start geht. "Er ist einer der talentiertesten und komplettesten Rennfahrer auf der Welt. Er muss niemandem etwas beweisen", ergänzte Thomas Preining (Porsche 911, KÜS Team Bernhard) am Mittwoch in der DTM-Pressekonferenz.