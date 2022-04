Volleyball: Louisa Lippmann beendet vorerst ihre Karriere

Louisa Lippmann ist seit 2014 nicht nur in der Volleyball-Nationalmannschaf eine feste Größe. Jetzt verkündet die Diagonalangreiferin ihr Karriereende.

Die gebürtige Herforderin schrieb in ihrer Mitteilung: „Die letzten drei Jahre Vollgas in Shanghai, Kaliningrad und Italien haben mich physisch und psychisch extrem gefordert und nun werde ich vom Volleyball Abstand nehmen um mir über einige Dinge bewusst zu werden.“

Lippmann: „Reise vorerst beendet“

Die Starspielerin lief in ihrer Laufbahn seit 2010 bereits für den USC Münster, Dresdner SC, SSC Palmberg Schwerin, Il Bisonte Firenze, Shanghai Volley, Lokomotive Kaliningrad und zuletzt für Savino Del Bene Scandicci auf.

In Italien hatte die Deutsche in dieser Saison ihren Startplatz an die Russin Ekaterina Antropova verloren.