FC Bayern feierte Meisterschaft wieder auf Marienplatz - der Termin steht

Am 15. Mai wird die zehnte Meisterschaft in Serie auf dem Rathausbalkon gefeiert. Start der Party mit den Fans soll zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr sein. Das berichtet die Bild . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

FC Bayern feiert Titel drei mal

Am 33. Spieltag gibt es dann in der Allianz Arena nach der Partie gegen den VfB Stuttgart die Schale überreicht. Allerdings ist erst um 17.30 Uhr Anpfiff und deshalb wäre die anschließende Feier auf dem Marienplatz zu spät.

So wird sie erst ein Wochenende später nachgeholt. Am Samstag tritt der Rekordmeister beim VfL Wolfsburg an und lässt sich dann am Sonntag in der eigenen Stadt feiern.